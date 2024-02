Rissa in piazza a San Marco in Lamis: ragazzo aggredito a colpi di bastone

Rissa a colpi di bastone, a San Marco in Lamis, dove si è verificata una aggressione in danno di un ragazzo del posto. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, in piazza Madonna delle Grazie, in pieno centro cittadino.

Poche e frammentarie le notizie sull'accaduto: per motivi in corso di accertamento, un ragazzo sarebbe stato aggredito in strada, da almeno due persone 'armate' di bastoni. Il malcapitato avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in circa 20 giorni. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che in mattinata hanno effettuato un sopralluogo in zona e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.