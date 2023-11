Rinvenuto sarcofago a Zapponeta: "Una scoperta emozionante"

A Zapponeta da alcuni giorni non si fa che parlare del ritrovamento di un sarcofago nelle campagne della cittadina, che potrebbe in qualche modo riscrivere la storia della cittadina al confine con la Bat. Alcuni giorni fa, su Facebook, era stato Vincenzo Vania a darne pubblicamente notizia con un post e delle foto, "una scoperta emozionante".

Il ritrovamento è avvenuto in una zona dove Vania aveva concentrato i suoi studi e le ricerche bibliografiche per la stesura della sua tesi:

"E' stata riportata alla luce una storia su Zapponeta che era caduta nell'oblio. È stato trovato presumibilmente un sarcofago antico o una vasca di raccolta per l'acqua. In ogni caso, questo potrebbe finalmente svelare alcuni segreti nascosti della nostra terra. Per me, questo, è il più bel regalo di compleanno che Zapponeta mi poteva fare.

Questo straordinario ritrovamento rappresenta non solo un possibile tesoro archeologico, ma anche una testimonianza della nostra ricca eredità culturale. Per troppo tempo, la storia di Zapponeta è stata negata e dimenticata, ma oggi, grazie all'impegno e alla passione di tante persone che amano il nostro paese, stiamo assistendo a un vero e proprio risveglio storico.

La scoperta di questo reperto, è un messaggio di speranza e di possibilità. Dimostra che quando ci uniamo per preservare il nostro patrimonio, possiamo riscoprire le nostre radici e trasmettere la nostra storia alle future generazioni. È un invito a tutti noi a essere curiosi, a esplorare e a imparare dalla bellezza del nostro passato".