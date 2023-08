Tragedia a Foggia: donna trovata morta in casa con il suo cagnolino

Ieri sera una donna di cinquant’anni è stata trovata morta insieme al suo cagnolino in via Federico Valerio presso il Rione Candelaro a Foggia. Stando ad alcune voci, della defunta non si avevano notizie da un po’ di tempo.

A chiedere l’intervento di polizia e vigili del fuoco sarebbero stati i condomini, che avrebbero avvertito un odore nauseabondo fuoriuscire dall’appartamento. Subito dopo l’amara scoperta. Al momento non è dato sapere i motivi del decesso.

Nel frattempo è stato disposto l’esame autoptico. La notizia ha riportato i foggiani indietro di qualche mese, quando in un appartamento di viale Mazzini, fu rinvenuto, sepolto dal materiale accumulato, il corpo senza vita di Raffaele Lioce, ritrovato il 17 marzo.