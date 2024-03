Pestato a sangue, scatena rissa in pronto soccorso all'arrivo dei familiari: paura e fuggi fuggi generale dei pazienti

Attimi di paura questa mattina 16 marzo all'interno del pronto soccorso di Manfredonia, teatro di una rissa a colpi di calci e pugni tra due persone di un nucleo familiare, venuti alle mani verosimilmente all'esito di un alterco.

Urla, sangue e fuggi fuggi generale tra i pazienti e gli utenti in quel momento presenti nella sala d'attesa, con i sanitari della postazione del 118 Manfredonia 1 e di Zapponeta costretti agli straordinari per evitare conseguenze ben peggiori, atteso che l'autore della scazzottata era stato appena trasferito in pronto soccorso in ambulanza per via di un pestaggio.

Il malcapitato, infatti, era stato trovato all'esterno della sua abitazione con ferite, escoriazioni e gonfiori in varie parti del corpo.

Giunto in pronto soccorso, nelle more di essere visitato dal medico, ha avuto un battibecco con i familiari. Sono volate parole grosse, fino a quando il paziente ha sferrato un pugno all'indirizzo del fratello davanti ai genitori. Ci sono voluti alcuni minuti e l'intervento fondamentale dei sanitari - impegnati su più fronti e oltre le loro competenze - nel tentativo riuscito di garantire la sicurezza del personale, dei litiganti e anche dei pazienti (sotto choc), per riportare la calma all'interno dei locali dell'ospedale.

L'aggressore poco dopo è uscito dal pronto soccorso ed è andato in escandescenze, tanto da rendersi necessario l'intervento della guardia giurata. Insanguinato, con ferite evidenti al collo e alla testa, si è allontanato dal pronto soccorso compiendo atti di autolesionismo tra gli automobilisti.

Sarebbe stato intercettato e raggiunto dai carabinieri poco dopo. In pronto soccorso, invece, si era recata un'auto della polizia.