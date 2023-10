Bimbo investito nell'area giochi della villa: "Acciufferemo quel balordo, ci sono indagini e testimonianze"

Un bambino di 4 anni è stato investito, ieri sera, da una bicicletta elettrica 'pirata', all’interno dell'area giochi della villa comunale di Cerignola. L’accaduto, che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze per il piccolo, ha messo in luce le carenze sui fronti ‘sicurezza’ e ‘controllo’ legati ad alcune aree della cittadina ofantina.

“L'incidente di ieri sera rilancia il problema sulla insicurezza dei luoghi di passeggio e svaghi, anche pedonali e sull'assenza di un comandante di Polizia locale”, denuncia il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Gianvito Casarella. “Che una bici elettrica fosse all'interno del parco, libera di scorrazzare, fino all'infausto investimento, significa che non c'è controllo alcuno”, sottolinea.

“Significa che non bastano ordinanze, se poi nessuno le fa rispettare”. Quindi l’appello a sindaco e assessore al ramo, affinché intervengano per porre rimedio ad una realtà “senza regole, abbandonata a sé stessa”, aggiunge il capogruppo consiliare Nicola Netti. Se Casarella chiede “come siano impiegati i nostri vigili malgrado i concorsi", Netti non le manda a dire: “Sono 2 anni di amministrazione così ‘straordinaria’ che non sono riusciti ancora ad individuare un comandante di Polizia locale, persi in mille discussioni e indicazioni interne”.

Sull’argomento è intervenuta l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella: “Ci sono indagini in corso, abbiamo acquisito delle testimonianze e abbiamo mandato la notizia di reato in Procura", assicura. "Cercheremo in tutti i modi di acciuffare quel balordo che per poco non ha messo a repenmtaglio la vita di un bambino. Ho ancora impressa negli occhi l'immagine del suo volto tumefatto. Sono eventi che non devono verificarsi".

Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha stabilito che "già da oggi la parte della villa comunale prospiciente via Puglie resterà chiusa. Apriremo solo ingresso principale e la parte pedonale di via Di Vittorio", spiega Cicolella. "Dalle ore 17, ci sarà anche una pattuglia di agenti di polizia locale perchè nessun altro bambino deve correre lo stesso rischio". Infine, l’appello alle famiglie: "Cerchiamo di disciplinare l’utilizzo delle biciclette elettriche: non si può dare in mano a bambini di 12 - 13 anni un mezzo che raggiunge velocità anche di 50 km/h. Il buon senso deve partire dalle famiglie; noi come amministrazione garantiremo un maggiore controllo".