Terrore in gioielleria: banditi armati legano commessa ai polsi, poi fuggono con oro e preziosi

Attimi di panico questa mattina, a Casalvecchio di Puglia, dove almeno due uomini, armati di pistola, hanno rapinato una gioielleria nel piccolo centro dei Monti Dauni.

Il fatto è successo intorno alle 10.30: secondo una prima ricostruzione, i banditi, tutti armati, hanno fatto irruzione nell'attività e hanno immobilizzato una dipendente, legandole i polsi. Quindi avrebbero arraffato gioielli e preziosi per un valore non ancora pienamente quantificato, stimato in alcune migliaia di euro, per poi fuggire a bordo di una Lancia Y di colore grigio, verosimilmente guidata da un terzo soggetto.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei carabinieri per i rilievi e gli accertamenti tecnici del caso; acquisiti anche i dvr delle telecamere di una attività attigua e quelle eventualmente presenti in zona. Allertata anche una ambulanza del 118 per soccorrere la malcapitata, sotto choc per l'accaduto. Indagini in corso.