"Questa è una rapina". 'Armato' di forbicine per manicure, irrompe nel bar e fugge col l'incasso

'Armato' di forbicine per manicure, irrompe nel bar e fugge col l'incasso. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, a Carpino, dove un giovane - solo, con il volto coperto da passamontagna e con in pugno delle forbicine per manicure - ha fatto irruzione in un bar in via Matteotti urlando "Questa è una rapina".

In quel momento - erano da poco passate le 14 - la titolare del bar si trovava all'esterno e vedendo la scena ha subito chiamato il 112.

Ciononostante, il malintenzionato è riuscito ad asportare circa 100 euro dalla cassa ed è fuggito. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.