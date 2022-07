Finti operatori Usca minacciano 60enne con una pistola e fuggono con 150 euro

Si sono spacciati per operatori Usca, ma una volta in casa hanno minacciato il malcapitato portandogli via la somma contante di 150 euro. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, ad Ischitella, sul Gargano. I malviventi - due soggetti con tuta bianca, uno dei quali armato di pistola - si sono introdotti con l'inganno all'interno di una abitazione del centro storico e hanno minacciato un uomo di circa 60 anni, e la sorella in quel momento presente in casa. Arma in pugno, i due si sono fatti consegnare il denaro presente in casa - circa 150 euro - e sono poi fuggiti a piedi, facendo perdere le tracce tra i vicoli del centro storico. L'azione è stata fulminea e nessuno è rimasto ferito o contuso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la possibile via di fuga dei malviventi.