Chi L'Ha Visto torna a Foggia nella 'casa discarica' di viale Mazzini: "Non è che Raffaele è lì dentro?"

Le telecamere di Chi L'Ha Visto sono entrate nella 'casa discarica' di Raffaele Lioce, in una palazzina di viale Mazzini. "Vive solo e nella sporcizia, ha problemi a camminare, lo fa con due stampelle, non passa inosservato per la sua altezza". Il vicino di casa l'avrebbe visto l'ultima volta a fine novembre. "Non si vede più in giro a raccattare cose vecchio e non ritira più i soldi dall'amministrazione di sostegno. Molti di voi ci avete scritto, ma non è che è lì dentro?".

Che fine ha fatto il pensionato della Poste Italiane? Dopo il servizio andato in onda in prima serata su Rai 3, il Comune di Foggia è intervenuto per una disinfestazione, mentre l'amministratore di sostegno dell'anziano, Marcello Sacco, ha attivato le procedure per liberare l'appartamento: "Io tengo l'incarico del Tribunale da novembre dell'anno scorso. Nel periodo provvisorio abbiamo cercato di tamponare l'esigenza della persona e l'esigenza del condominio, su una storia che è vecchia...il video che avete mandato dei topi segnalato dai condomini è un video vecchio, come fu fatta la segnalazione della presenza di ratti, fu fatta la disinfestazione dell'immobile, della scalinata e anche attorno. I topi arrivavano dall'esterno e sono entrati nell'appartamento, quando si è manifestata quella problematica c'è stato un intervento immediato...Compatibilmente con le esigenze di tutti, stiamo provvedendo a liberare l'immobile".

Nel frattempo purtroppo questa persona è scomparsa. Un incaricato del Comune di Foggia ha consegnato un nuovo ordine di sgombero dell'appartamento: "Abbiamo cominciato, c'è una vecchissima ordinanza che non abbiamo potuto ottemperare per incapienza economica" ha aggiunto Sacco.

Un ex collega, Savino Gallo, alle telecamere di Chi L'Ha Visto, sostiene di averlo visto un mese fa: "Camminava con tutte e due le stampelle, era mal ridotto, gli ho chiesto, dove te ne vai e mi ha detto devo andare alla mensa, chiesa San Pio X, ma uno dei volontari, contattato al telefono, spiega: "A febbraio non l'ho visto, è da parecchio che non viene, mi stavo chiedendo che fine avesse fatto". Un'altra persona, Luigino, che lo conosce bene, non lo vede da tempo.

In premessa Federica Sciarelli aveva aperto così il servizio: "Tutti voi vi siete chiesti ma non è che l'uomo che state cercando è in quella casa in cui c'è di tutto, talmente piena che non si riesce a capire se c'è una persona lì dentro, che è rimasta sepolta addirittura dalle stesse cose che ha accumulato nei giorni, nelle settimane, negli anni. Questa strana storia dell'accumulatore seriale che scompare".