Processo Landella subisce un altro rinvio: ammessi incidente probatorio, intercettazioni e prove testimoniali

Il processo a carico di Landella e di altre 11 persone continua a subire rinvii. Nell'ultima udienza i legali della difesa - per Leonardo Iaccarino l'avvocato Tonio Ciarambino e per Landella gli avvocati Curtotti e Sisto - avevano avanzato delle eccezioni.

I legali di Landella ancora una volta, sull'utilizzo delle intercettazioni, sull'ammissibilità dell'incidente probatorio, mentre Ciarambino su alcune testimonianze, decisione sulla quale il Presidente aveva rinviato tutto ad oggi.

Questa mattina sono state rigettate tutte le eccezioni avanzate, quindi sono state rese ammissibili le intercettazioni, l'incidente probatorio e le prove testimoniali, ad esclusione di quella di Agostinacchio, ritenuta superflua, atteso che dell'incontro nel suo studio ne ha già parlato Iaccarino durante l'incidente probatorio; sulla circostanza la Procura ha indicato altri due testi, per cui il processo è rimasto al Presidente Dello Iacovo (genero di Agostinacchio, per il quale era stata chiesta la sostituzione per incompatibilità).

Tutto è rimandato al 20 dicembre, data entro la quale verrà nominato un Ctu per le intercettazioni e per sentire il teste Luca Azzariti.