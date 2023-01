Pescatore disperso nel Lago di Varano: ritrovata barca con il motore acceso

Sul posto, insieme ai carabinieri, stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, supportati dall'utilizzo di un drone a infrarossi per le riprese notturne. Nelle prossime ore potrebbe alzarsi in volo anche un elicottero del 115 per una ricognizione aerea della zona lacustre