Bombe e incendi, tolleranza zero di carabinieri e polizia: arresti e denunce ad 'Alto Impatto' a San Severo e Monte Sant'Angelo

Operazione ad ‘alto impatto’, dal Tavoliere al Gargano. Ieri, martedì 25 gennaio, carabinieri e polizia hanno condotto - in contemporanea - un articolato servizio interforze nelle aree più a rischio dei comuni di Monte Sant’Angelo e San Severo. Le attività erano finalizzate alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi.

Coinvolti anche i reparti speciali delle due forze di polizia. Si è trattato, spiegano gli inquirenti, di un’immediata risposta - in termini di ripristino della legalità e di controllo del territorio da parte delle forze di polizia - alla recrudescenza degli atti intimidatori a scopo estorsivo attuati nei primi giorni dell’anno a danno di amministratori comunali e operatori commerciali dei comuni di Monte Sant’Angelo e San Severo.

Un’azione caratterizzata dall’esecuzione di mirate perquisizioni locali, posti di controllo rinforzati e posti di blocco. In particolare, nel comune di Monte Sant’Angelo, i carabinieri hanno controllato a tappeto tutti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ed hanno eseguito posti di controllo rinforzati e dinamici, identificando un elevato numero persone e perquisendone alcune.

Complessivamente, sono state identificate 72 persone, controllati 35 veicoli, contestate tre violazioni del codice della strada, con sanzioni di rilevante importo, per un totale di circa 6mila euro, controllati 2 esercizi commerciali ed infine effettuate tre perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e materiale esplodente.

Nel centro abitato di San Severo, invece, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi. Lo stesso, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, alcuni grammi di cocaina, nonché di un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Nello stesso condominio è stata rinvenuta anche una pistola a tamburo priva di matricola e oltre 1200 euro in contanti non riconducibili al soggetto arrestato. Ancora, sono state eseguite 7 perquisizioni alle prime ore dell’alba a seguito delle quali è stato denunciato a piede libero un 58enne ed un 20enne del posto, rispettivamente padre e figlio, per detenzione illegale di arma da sparo. I predetti a seguito di perquisizione domiciliare venivano trovati in possesso di un’antica pistola a spillo non più funzionante.

Denunciato in stato di libertà un 48enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto circa 6 grammi di marijuana nonché strumenti per la coltivazione e il confezionamento delle dosi.

Infine, la polizia ha tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne del luogo con precedenti di polizia responsabile del reato di evasione e ha tratto in arresto un 38enne del luogo con precedenti di polizia responsabile del danneggiamento di un’autovettura di servizio della guardia di finanza.