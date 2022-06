Emergenze in mare, da Manfredonia a Gallipoli 184 guardacoste pronti a intervenire

È partita il 18 giugno e proseguirà fino al 18 settembre l’operazione ‘Mare Sicuro’ che da oltre trent'anni vede le donne e gli uomini della Guardia Costiera per tutta l'estate al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei. In Puglia, da Manfredonia a Gallipoli, sono pronti a intervenire in caso di emergenze 184 uomini e donne, 29 mezzi navali e 26 mezzi terrestri dislocati lungo gli oltre 900 chilometri di coste.

Con l'operazione Mare Sicuro sarà incrementata, inoltre, l'attività ispettiva della Guardia Costiera sulle porzioni di pubblico demanio marittimo illecitamente occupate. In caso di difficoltà, il numero per le emergenze in mare 1530, attivo tutti i giorni 24h su 24h, consente di contattare tempestivamente la Guardia Costiera, in grado di fornire soccorso e assistenza in qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo in mare.

La Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica ha presentato il piano 2022. "Il mare e le coste hanno un respiro lungo, invernale, ed uno breve ed intenso, estivo: le donne e gli uomini della Guardia Costiera danno la possibilità ai cittadini di vivere questo respiro breve nella maniera più serena e sicura possibile - ha dichiarato il contrammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale della Guardia Costiera - Questo è un anno di ripresa, sappiamo che la Puglia sarà una meta molto ambita e speriamo che i cittadini vivano il mare in maniera serena, educata e ci aiutino per farli stare in sicurezza, per godere di questa splendida risorsa che è il mare. Noi - ha concluso il contrammiraglio Leone - ci impegneremo per la tutela anche ambientale del mare, affinché nessuno abbia comportamenti scorretti o pericolosi nelle aree più densamente interessate dalla balneazione".

Un'analisi dei dati nazionali della scorsa stagione estiva – che ha visto oltre 2700 persone tra diportisti e bagnanti soccorse dalla Guardia costiera – conferma che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (avarie al motore e avverse condizioni meteo marine). La Guardia Costiera, per tale motivo, affianca all'attività operativa quelle d'informazione e prevenzione, che giocano un ruolo chiave nell'accrescere la sicurezza di tutti coloro che vanno per mare, evitando comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri, per l'habitat marino e per le specie che lo popolano.