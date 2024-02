Omicidio a San Giovanni Rotondo: 34enne ucciso a colpi di pistola

Omicidio nella notte, a San Giovanni Rotondo, dove Michele Placentino, 34enne classe '89, è stato ucciso in in via Paolo VI. La vittima sarebbe un uomo di 33 anni, raggiunto da almeno due colpi di pistola, che non gli avvrebbero lasciato scampo. Il fatto di sangue si sarebbe consumato all'interno di un appartamento (non di proprietà della vittima) dove intorno alle 5 del mattino è scattato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto, sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso, gli uomini della scientifica, i vigili del fuoco, il magistrato di turno e il medico legale.