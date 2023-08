Tragedia sfiorata sulla Provinciale 42 bis: un olmo si abbatte su un Fiorino in transito

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo la Provinciale 42 bis, in agro di Serracapriola, dove un grosso olmo si è abbattuto su un Fiat Fiorino in transito. All’interno del mezzo, vi erano due persone, nonno e nipote, che solo per un caso fortuito non hanno subito gravi conseguenze fisiche.

Tale accadimento ha portato il Comando di Polizia Locale ad inviare una formale richiesta di messa in sicurezza dell’arteria provinciale; la missiva è stata inviata a mezzo pec al Sevizio Strade della Provincia di Foggia. “Questa mattina, intorno alle 10, un grosso olmo posto nell’area di pertinenza della strada è collassato su un Fiat Fiorino che sopraggiungeva”, si legge nel documento.

“La sorte, il fato o il buon Dio ha fatto sì che un brutto incidente si non trasformasse in tragedia”. Gli occupanti, infatti, sono stati entrambi trasportati dal 118 nei vicini nosocomi, ma non sono in pericolo di vita.

Gli interventi sul verde stradale non sono però più rinviabili: “Vogliate pertanto adottare i provvedimenti che ritenete idonei ad evitare che simili episodi si ripetano, considerando che vi sono diversi alberi apparentemente secchi e che l’intensità del vento è in aumento. Nell’immediato - conclude la lettera - non sottovalutare la possibilità di interdire al traffico la Provinciale”.