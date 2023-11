Un missionario alla guida dell'Arcidiocesi Foggia - Bovino: a mezzogiorno l'annuncio

Potrebbe essere il missionario don Giorgio Ferretti a guidare nei prossimi anni l'Arcidiocesi di Foggia - Bovino.

L'annuncio ufficiale della nomina verrà dato a mezzogiorno, in Curia e tramite diretta social, da monsignor Vincenzo Pelvi, che ha convocato la comunità sacerdotale per "importanti comunicazioni", così come recita la convocazione.

La scelta della CEI - Conferenza Episcopale Italiana avrebbe trovato una convergenza su don Giorgio Ferretti, missionario e sacerdote della Diocesi di Frosinone, che attualmente è rettore della Cattedrale di Maputo, in Mozambico. All'Arcidiocesi di Foggia - Bovino sarebbe il suo primo incarico da vescovo.