Abusi e violenze su pazienti psichiatrici al Don Uva: 30 arresti a Foggia

Presunti abusi e violenze su pazienti psichiatrici ricoverati all’interno del Don Uva, struttura sanitaria foggiana: 30 arresti a Foggia. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 30 persone, per i reati di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale ed altro ancora.

Nel dettaglio, si tratta di 7 misure in carcere, 8 ai domiciliari, 13 divieti di dimora con contestuale divieto di avvicinamento e 2 diveti di dimora. La complessa ed articolata attività di indagine in questione, diretta e coordinata dalla Procura di Foggia, è stata sviluppata in particolare dai militari del Nucleo Investigativo di Foggia e del Nas del capoluogo ed è iniziata la scorsa estate (i dettagli delle violenze qui).

In carcere sono finiti Anna Maria Amodio, infermiera classe 1966, Pasquale Andriotta, oss classe 1963, Angelo Bonfitto, oss classe 1955, Antonio Melfi, oss classe 1961, Michele Partipilo, infermiere classe 1960, Nicola Scopece, infermiere classe 1971 e Nicola Antonio Tertibolese, oss classe 1959.

Sono scattati gli arresti domiciliari per Giuseppe Antonucci, infermiere classe 1964, Antonio D’Angelo, oss classe 1981, Savino Giampietro, oss classe 1962, Martina Pia Longo, oss classe 1999, Ciro Mucciarone, infermiere classe 1962, Salvatore Ricucci, oss classe 1979, Aldo Rosiello, oss classe 1959 e Rosanna Varanelli, oss classe 1967.

Le investigazioni condotte dai militari dell’Arma, consistite sia in indagini tradizionali che tecniche, quest’ultime indispensabili per l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, hanno consentito quindi di riscontrare – sotto un profilo allo stato gravemente indiziario – numerosi episodi di violenze ed abusi ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacità e/o di inferiorità fisica o psichica, ricoverate presso la struttura sociosanitaria-riabilitativa.

A seguito degli elementi raccolti dagli investigatori dell’Arma, la Procura ha così richiesto ed ottenuto dal gip di Foggia le misure cautelari coercitive personali eseguite a carico degli indagati, che nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia.

Perquisiti su delega dell’autorità giudiziaria di Foggia, oltre ai domicili dei 30 indagati, anche gli uffici ed i locali della struttura sanitaria oggetto di indagini.

Aggiornato alle 18.47