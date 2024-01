Multe ingiuste, la Gps spiega i motivi e si scusa con gli automobilisti: "Venite qui per l'annullamento"

La società Gps Global Parking Solutions S.p.A. comunica che è in fase di aggiornamento il sistema di controllo della sosta tariffata. Durante l’esecuzione dei test di verifica, che termineranno nei prossimi giorni, potrebbero verificarsi temporanei disallineamenti dei dati relativi al pagamento della sosta.

La società informa gli utenti della sosta che potrebbero essere state erroneamente elevate alcune contravvenzioni a chi ha effettuato il regolare pagamento del parcheggio su strisce blu attraverso le app o per chi ha sottoscritto un abbonamento.

Il caso era stato denunciato su queste colonne da un automobilista che aveva regolarmente pagato la sosta tramite app, ma al ritorno, aveva trovato il verbale sul parabrezza. Per la sosta dalle 17 alle 20 ha pagato la somma di 3,90 euro. Ma, al momento di andare via, ha trovato il preavviso di accertamento da parte degli ausiliari del traffico della violazione al Codice della Strada per mancato pagamento della sosta (continua a leggere).

Gps invita pertanto gli utenti che hanno ricevuto un preavviso di contravvenzione errato, dovuto al sopra citato problema tecnico, a presentare formale richiesta di annullamento della sanzione, presso lo sportello di Corso Garibaldi n. 65, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 08:30 alle 16:00.

"Ci scusiamo per l'eventuale disagio"