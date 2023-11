Foggiani incivili, raffica di sanzioni in zona Macchia Gialla: auto su marciapiedi, posti disabili e in divieto di sosta

Sono proseguiti anche questa mattina, giovedì 16 novembre, i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale di Foggia finalizzati al rispetto delle norme del codice della strada. La zona interessata è stata quella della Macchia Gialla.

Particolare attenzione è stata posta in via Danimarca, Via Grecia, via Portogallo, via Lussemburgo, via Monsignor Farina, via Padre della Bella e via Monsignor Lenotti.

Sono state 29 le infrazioni accertate per mancato rispetto del divieto di sosta, auto parcheggiate sugli stalli destinati ai disabili, sui marciapiedi o in prossimità di intersezioni. Sono stati sanzionati veicoli che circolavano in senso contrario di marcia.

In via Monsignor Lenotti diverse auto parcheggiate creavano intralcio al transito degli autobus. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.