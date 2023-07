Tragedia sul lavoro: operaio travolto e ucciso da un mezzo

Tragedia questa mattina all'interno di un impianto di smaltimento rifiuti alle porte di Campobasso, la discarica Montagano. Un operaio di Serracapriola, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe stato travolto e ucciso da una pala meccanica durante una manovra in retromarcia. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 10. A darne notizia i quotidiani del Molise. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che indagano sull'ennesimo incidente sul lavoro.. La vittima aveva 50 anni.