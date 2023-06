Morto Brunetti, il valoroso carabiniere scampato ai colpi d'arma da fuoco degli uomini di 'Cosa Nostra'

Manfredonia piange Lorenzo Brunetti, sovrintendente dei carabinieri in quiescenza medaglia d'argento al valor militare, "un grande concittadino, encomiabile carabiniere al servizio delle Istituzioni" il ricordo del sindaco Gianni Rotice: "Di Lorenzo, distintosi sempre per la rettitudine e per l’alto senso delle istituzioni che incarnava come militare e come uomo, ho sempre avuto particolare stima ed ammirazione per l’umiltà, la responsabilità e l’altruismo che non ha mai fatto mancare, soprattutto a chi si trovava in momenti di difficoltà e pericolo, come accadde alla mia famiglia per un lungo e particolare periodo".

Lascia una moglie e due figli. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, 14 giugno, alle 17.30, nella Chiesa Cattedrale di San Lorenzo Maiorano.

"Un carabiniere eroe" sopravvissuto nel 1979 alla violenza e spregiudicatezza di Cosa Nostra. All'epoca 26enne, rimase ferito da tre colpi d'arma da fuoco al torace mentre con un collega, morto sul colpo, stavano tentando di prendere gli autori della rapina perpetrata alla Banca Sicula di Montevago.

"È con immensa tristezza che oggi mi accingo a ricordare Lorenzo Brunetti, un uomo straordinario, padre amorevole, marito devoto ed esempio di generosità e impegno nel campo della solidarietà. Lorenzo ha lasciato un'impronta indelebile nelle vite di coloro che lo conoscevano. La sua gentilezza e la sua dedizione verso gli altri hanno ispirato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Come carabiniere ha servito con coraggio lo Stato e anche in pensione ha continuato a diffondere i valori dell’Arma nella comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma voglio ricordarlo per il suo impegno nell'aiutare gli altri" scrive l'ex sindaco Angelo Riccardi.

Sulla pagina Facebook dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare si legge: "E' mancato il Consigliere Nazionale e Presidente della Federazione di Foggia. Una gravissima perdita per l'Istituto, che perde un testimone prezioso, un collaboratore fedele, un vero amico. Ricordiamo tutti la sua partecipazione alla cerimonia del Centenario dell'Istituto a Roma dove, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha voluto essere presente per portare la sua testimonianza".