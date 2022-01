Addio a Gaetano Vinciguerra, riferimento importante e qualificato per la professione veterinaria in Capitanata

Con Gaetano Vinciguerra se ne va un pezzo di storia della professione veterinaria. Il 'Presidente', per antonomasia, dell’ordine provinciale dei Medici Veterinari (che ha retto dal 1979 al 1996, e di cui è stato vicepresidente dal 1959 per i precedenti vent’anni), ha rappresentato per generazioni di giovani medici veterinari un punto di riferimento importante e qualificato. "La profonda conoscenza delle dinamiche professionali e soprattutto delle esigenze degli iscritti ed una riconosciuta dirittura morale ne hanno fatto una figura stimata a livello nazionale ricoprendo incarichi di prestigio nel comitato centrale della federazione nazionale dei veterinari e nell’ente di previdenza", sottolinea l'ordine dei medici veterinari della provincia di Foggia.

"Ogni nuovo iscritto era per il 'Presidente' una ragione d’impegno per tutelare a qualsiasi livello il decoro e la dignità della professione veterinaria. Le doti morali ed umane del dr. Gaetano Vinciguerra e la sua finissima cultura, non solo veterinaria, lo rendevano persona e professionista autorevole con cui era facile e piacevole confrontarsi", continuano. "Ha saputo consigliare ed indirizzare centinaia di veterinari nel mondo della professione con assoluta chiarezza e generosità. In tempi ancora legati ad una visione bucolica della professione ha saputo leggere i tempi e ammodernare il pensiero e l’approccio innovativo alla stessa. Lascia nel nostro sentire un vuoto di saggezza e professionalità che difficilmente potremo colmare. Addio Presidente, che la terra ti sia lieve".