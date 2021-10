Lucera piange l'avvocato Mario Palumbo, presidente dell'ordine forense di Lucera

Lucera piange l'avvocato Mario Palumbo, già presidente dell'ordine degli avvocati della città svevo-federiciana.

"La nostra comunità e l'avvocatura tutta saranno sicuramente ed irrimediabilmente più povere. Oltre ad essere un avvocato di altri tempi era prima di tutto una persona perbene. A lui va il mio grazie per tutti i quotiniani sorrisi che mi ha regalato ogni volta che ci siamo incontrati, per i consigli professionali e per la sua sempre garbata e critica vicinanza. Quale sindaco, collega ed amico non posso che stringermi attorno ai suoi cari in un momento così doloroso. Il mio abbraccio fraterno va al caro amico e collega Gianluca" il messaggio di cordoglio del sindaco Giuseppe Pitta.

Anche l'associazione Forense territoriale di Lucera nella persona di Pippo Agnusdei, ha espresso tristezza per la scomparsa del legale, "gravissima e iimmatura dipartita" di una figura "sempre seriamente e proficuamente impegnato in campo professionale ed istituzionale forense, che lascia ricordo immemore della sua competenza e delle sue doti umane".

Lascia una moglie e un figlio, avvocato anch'egli così come Vincenzo, il fratello del già presidente emerito dell'ordine forense lucerino.