Addio ad Alfonso Ciampolillo, anima della Cgil che diceva "chi ha compagni non muore mai"

Alfonso Ciampolillo non c'è più: morto il segretario generale Spi Cgil Foggia. "Ciao Alfonso,sei stato un grande combattente ed io ti ammiravo per questo. Tu dicevi sempre "chi ha compagni non muore mai" ed avevi ragione. Porterò sempre il tuo ricordo dentro il mio cuore. Sei andato via lasciando dietro di te tanta simpatia,amicizia. Che la terra ti sia lieve.Un abbraccio" scrive sui social Arbri Merkaj.

Sono decine e decine i messaggi di cordoglio, come quello di Gianni Forte: "Lascia un vuoto incolmabile fra chi lo ha conosciuto, ha affrontato con lui tante battaglie, ma anche e soprattutto nella Cgil in cui ha da sempre militato prima nell’azienda in cui lavorava, nella categoria dei trasporti e infine fra i pensionati. La sua tensione ideale maturata fin da giovane lo ha sempre portato a prestarsi in favore degli ultimi, dei più deboli, anche grazie alla sua grande generosità e disponibilità al lavoro e all’impegno, aiutato da un’indole forte e dal suo modo di infondere fiducia e voglia di crederci. E’ stato per noi un compagno, un amico, un fratello".

Dolore espresso anche da Tina Pizzo: "Ci lascia l'amico, il compagno con cui ho trascorso tanti anni della mia vita.Da bambini abbiamo condiviso,con le famiglie,le varie traversie del dopoguerra.Il trasferimento delle rispettive famiglie,dal paese di origine a Foggia.I nostri genitori funzionari del Pci. Da adulti vicinissimi di casa con figli della stessa età e interessi comuni.In ultimo il nostro approdo allo SPI. Alfonso sei stato un bravo compagno,sempre pronto al confronto e al dialogo".