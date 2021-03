Morto 34enne: moglie dà il consenso alla donazione degli organi e salva quattro vite. Il trapianto di un rene a Foggia

L'intervento a Bari: "Il nostro ringraziamento va alla famiglia dell’uomo che ha voluto fortemente la donazione per poter aiutare altre persone: è stata la moglie a dare il consenso per onorare, ci ha detto, il grande spirito di generosità che aveva il marito"

Donazione multiorgano nella notte al Policlinico di Bari. Un uomo di 34 anni - con il consenso della moglie - ha donato cuore, fegato, reni e pancreas.

Nella unità operativa di Rianimazione II diretta dal professor Salvatore Grasso si sono succedute diverse equipe chirurgiche per procedere al prelievo degli organi. Il cuore è stato trapiantato a Verona, il fegato è stato trapiantato con successo a Bari dall’equipe del Prof. Luigi Lupo, pancreas e un rene sono stati trapiantati a Parma e l’altro rene è stato trapiantato a Foggia.

A coordinare le attività è stato il dottor Vincenzo Malcangi, responsabile del coordinamento donazioni e trapianti del Policlinico di Bari. “Le attività di trapianto vanno avanti grazie al grande lavoro che fanno medici e infermieri della Rianimazione impegnati su un doppio fronte: quello del Covid e quello no Covid – spiega Malcangi - Il nostro ringraziamento va alla famiglia dell’uomo che ha voluto fortemente la donazione per poter aiutare altre persone: è stata la moglie a dare il consenso per onorare, ci ha detto, il grande spirito di generosità che aveva il marito. Il dolore si è trasformato in amore e grazie a questo gesto sono state salvate quattro vite”.