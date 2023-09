Morto per lesioni dopo 7 giorni di agonia: due fratelli indagati per omicidio preteritenzionale

Due fratelli sono iscritti nel registro degli indagati per la morte di Antonio Lombardi, 58 anni di Manfredonia e padre di due figli.

Questi i fatti: il 21 agosto l'uomo viene soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito in codice rosso nel reparto della Rianimazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Quel giorno Lombardi è in compagnia di un altro soggetto in un terreno agricolo adiacente alla Pedegarganica in agro di San Giovanni Rotondo. I due vengono sorpresi dai titolari dei terreni. La tragedia dopo un'accesa discussione. Troppo gravi le ferite riportate, Lombardi muore dopo sette giorni d'agonia.

La reale dinamica dell'accadimento è in corso d'accertamento, atteso che sono stati effettuati dei rilievi sull'auto con la quale Tonino - come veniva chiamato da amici e familiari - potrebbe esser stato investito. Tuttavia, ad oggi, non si può nemmeno escludere che l'uomo sia stato aggredito al termine di un alterco.

Soltanto l'autopsia eseguita il 30 agosto, i rilievi ematici e dattiloscopici compiuti il giorno successivo dai carabinieri del Ris e gli accertamenti sull'auto, chiariranno i veri motivi del decesso. Intanto, parallelamente al fascicolo d'inchiesta aperto sulla morte dell'uomo, le indagini proseguono. Ai due fratelli si contesta l'omicidio preterintenzionale.