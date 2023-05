La Puglia si mobilita per l’Emilia Romagna, partiti i primi volontari da Foggia e San Nicandro

Sono partiti questa mattina, alle 6.30, dal casello di Poggio Imperiale i primi volontari della protezione civile della provincia di Foggia coinvolti nella missione per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna.

Due volontari dell’Odv Pompieri di Foggia e altrettanti volontari dell’Avers –Protezione civile di San Nicandro Garganico, si sono uniti ai volontari da Palagiano (Ta) per la prima missione della Fir Cb Ser Struttura Regione Puglia, la Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio, a supporto delle squadre già operanti. La loro destinazione è Faenza.

Alla squadra sarà affidata una motopompa di grossa portata per intervenire direttamente nelle zone maggiormente colpite dagli allagamenti. Gli operatori saranno impegnati per 7 giorni nei territori alluvionati.

“La provincia di Foggia ha offerto immediatamente la propria disponibilità. I nostri volontari non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle altre regioni in difficoltà. Abbiamo due canali per le partenze: la Regione Puglia e le organizzazioni nazionali a cui siamo affiliati – spiega Matteo Perillo, coordinatore provinciale della protezione civile - I primi quattro volontari appartengono ad associazioni aderenti alla Fir. Altre federazioni sono pronte a partire. Come Regione Puglia, invece, abbiamo dato una disponibilità di 7 operatori con una idrovora di 10mila litri, secondo le caratteristiche richieste per l'emergenza, e siamo in attesa di disposizioni. Probabilmente, si parte lunedì. Le partenze stanno avvenendo secondo un principio di vicinanza, a cominciare dalle regioni limitrofe, e ora tocca a noi”.

I volontari e le volontarie di protezione civile sono impegnati non solo nell’assistenza alla popolazione ma anche nelle attività di messa in sicurezza dei territori.