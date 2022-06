Minacce choc al Procuratore di Foggia: "Ti ammazzerò". Nel mirino anche un carabiniere

Sarebbe un uomo sulla sessantina l?autore delle gravi accuse e minacce di morte riportate su alcuni cartelli affissi sui tronchi degli alberi in piano centro a Foggia, indirizzate al Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro. ?Visto che mi costringi a diventare un assassino, ti ammazzerò? si legge su uno dei manifesti.

Dal contenuto delle minacce sembrerebbe che l?uomo lamenti di aver subito una ingiustizia, verosimilmente una detenzione illecita. L'autore se la prende anche con un maresciallo dell'arma dei carabinieri, vittima di minacce e accuse infamanti.

All?Ansa una testimone avrebbe riferito di aver visto un uomo attaccare i manifesti con un piccolo martello. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, immediatamente informati dell?accaduto. Le telecamere della zona e delle attività commerciali potrebbero aver ripreso l?accaduto.

Solidarietà è stata espressa dall?on. Nunzio Angola di Azione: ?Ieri sera mentre facevo una passeggiata nella zona pedonale in Corso Vittorio Emanuele II, i carabinieri rimuovevano piccoli volantini affissi sugli alberi. La cosa mi ha incuriosito. Ho appreso oggi dai quotidiani che si trattava di gravissimi messaggi intimidatori nei confronti di Vaccaro e di un carabiniere. Esprimo piena solidarietà al procuratore e alle forze dell?ordine, condanno questi comportamenti violenti e vigliacchi, mi auguro che siano identificati e assicurati alla giustizia i balordi autori di questi gesti. Gesti di questo tipo, non sono mai stati, non sono e non saranno mai in grado di scalfire nemmeno un poco la credibilità e l?autorevolezza del nostro procuratore e delle forze dell?ordine in provincia di Foggia. La Foggia seria sta e rimarrà dalla loro parte, non si farà condizionare?.

Questa la nota del commissario regionale di Forza Italia, l?on Mauro D?Attis. ?C?è un momento in cui lo Stato deve fare quadrato e mostrare la sua forza e se qualcuno pensa di poter rivolgere minacce di morte a coloro che tengono alta la bandiera della legalità, ogni intervento opportuno risulta improcrastinabile. Quello che è accaduto a Foggia, dove sono stati affissi agli alberi dei cartelli con minacce di morte al procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, e ad un maresciallo dell?Arma dei Carabinieri, è di evidente gravità. Il ministro Lamorgese deve intervenire e noi sosterremo ogni sua iniziativa a riguardo: del resto, è da tempo che accendiamo i riflettori sul fenomeno dilagante della criminalità in Capitanata e dell?urgenza di tutelare la maggioranza dei cittadini perbene che chiede di poter vivere in condizioni di sicurezza e serenità?.

Così l?on. Giorgio Lovecchio: ?Apprendo dalla stampa locale di minacce per nulla velate nei confronti del procuratore Ludovico Vaccaro. Chi le ha messe in atto ha evidentemente timore e questo è un punto a favore del dott. Vaccaro, che senza dubbio sta lavorando bene. Al nostro procuratore giunga tutto il mio sostegno, certo che continuerà a svolgere egregiamente il proprio compito come sta già facendo. Foggia e i foggiani, ne sono certo, sono dalla parte del dott. Vaccaro. La stessa solidarietà giunga al carabiniere finito nel mirino dei balordi. L'Arma e i suoi uomini sono la linfa vitale della giustizia italiana".

Sul caso si è espresso anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio: ?Esprimo vicinanza al dottor Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia, il quale, in tutti questi anni, non solo ha sapientemente operato al fine di assestare duri colpi alla criminalità organizzata del territorio, ma ha anche evidenziato la gravità del fenomeno, la esistenza di una associazione mafiosa locale connotata di una propria identità, ben distinta da altre associazioni criminali, ed ha sempre saputo essere un attento interlocutore degli enti territoriali?.