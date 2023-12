Dissequestrato lo stabilimento 'Lido Verde' nella baia di Mattinata, sul Gargano. Lo ha stabilito, con provvedimento del 28 dicembre, il Tribunale di Foggia (presidente Pierluigi Minieri) in sede di Riesame, che ha accolto la richiesta presentata dalla titolare, rappresentata dall'avvocato Pierluigi Fischetti, e ha revocato il sequestro, restituendo all'avente diritto i beni in questione.

Nei giorni scorsi, infatti, era stato applicato il sequestro su alcuni manufatti della struttura, frequentatissima durante il periodo estivo, su presupposti di permessi amministrativi stagionali che non consentirebbero la permanenza degli stessi per tutto l’anno solare. Tuttavia, di diverso avviso si è pronunciato il Tribunale di Foggia. Duro il commento dell'avvocato Fischetti: "Astruse e contraddittorie interpretazioni di legittimi permessi e nulla-osta che non hanno retto neppure il riesame degli atti collazionati dalla polizia giudiziaria", conclude.