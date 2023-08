Lutto cittadino per Massimo, l'operaio morto schiacciato da una pala meccanica

Si svolgeranno questo pomeriggio a Serracapriola i funerali di Massimo Trivelli, l'operaio 51enne dipendente della Montagano Costruzioni di Santa Croce di Magliano, morto il 31 luglio nei pressi della discarica 'Giuliani' alle porte di Campobasso schiacciato da una pala meccanica che in quel momento stava effettuando una manovra in retromarcia, mentre invece l'operaio scendeva da un altro mezzo. Sul corpo dell'uomo non è stata effettuata l'autopsia.

Sotto sequestro il mezzo. Tuttavia sono in corso le indagini dei carabinieri per capire se i soccorsi siano arrivati o meno in ritardo. L'amministrazione comunale ha inteso manifestare, in modo tangibile e solenne, il proprio cordoglio, la propria vicinanza e la propria partecipazione e quella dell’intera cittadinanza al dolore della famiglia Trivelli per la grave perdita del concittadino Massimo in ambito lavorativo

. "Invitiamo tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari delle attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune. A tal proposito si proclama il lutto cittadino nella giornata odierna dalle ore 16.30 alle ore 18.30, lasso di tempo durante il quale saranno celebrati i funerali".