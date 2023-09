Al via i lavori della rete idrica per Marina di Chieuti: "Problema vecchio e mai risolto"

Buone notizie per gli abitanti e i turisti di Marina di Chieuti. Stanno per partire i lavori che interesseranno la rete idrica della località balneare per ovviare ai problemi di erogazione che si presentano soprattutto durante la stagione estiva e che causano l’interruzione dell’erogazione di acqua. A comunicarlo è stato il sindaco di Chieuti Diego Iacono con una diretta facebook.

“Da Aqp – ha detto – mi hanno assicurato che nella settimana compresa fra il 20 e il 30 settembre inizieranno i lavori del nuovo tratto idrico che da Chieuti scende verso Marina di Chieuti. Lavori che sono già stati appaltati e che, quindi, non ho motivo di dubitare inizino a breve. Anzi, da Aqp hanno fatto intendere che se ci sono le condizioni, i lavori inizieranno anche qualche giorno prima”.

Grazie a questo intervento Marina di Chieuti potrà avere una fornitura diretta proveniente da Chieuti e non più dalla conduttura che arriva da Apricena e da Ripalta.

“È un problema vecchio e mai risolto. Speriamo di aver finalmente messo una pietra tombale su questa questione” ha concluso.