Pericolo sulla Statale 89, cadono alberi abbattuti dal forte vento: strada bloccata

Albero cade al suolo e blocca la Statale 89. E' successo questa mattina, lungo la statale 'Garganica': a causa dell’intenso maltempo in corso sul Foggiano, con forti raffiche di vento ed intense piogge, la statale 89 è provvisoriamente chiusa al traffico al km 127,000 in corrispondenza del comune di Mattinata. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della caduta di alcuni alberi e rami sulla carreggiata. Il traffico veicolare è momentaneamente indirizzato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto, stanno operando gli uomini dell'Anas e i vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.