Distrugge cinque platani, si pente e spedisce 200 euro in Comune: "Chiedo scusa ai foggiani"

Il cittadino che l'8 marzo ha distrutto cinque platani piantati da poco in via Luigi Miranda, questa mattina ha fatto recapitare in Comune una lettera indirizzata all'assessore all'Ambiente, Lucia Aprile, con all'interno la somma di 200 euro in contanti, quale rimedio economico per l'acquisto degli alberelli da sostituire.

Lo scrivente ha chiesto scusa alla città: "Mi pento di quello che ho fatto". Questo il commento da Palazzo di Città: "Apprezziamo il pentimento, permane la censura e il disappunto per quanto è stato fatto. La cifra indicata è stata già versata alla tesoreria dell’amministrazione, mediante bonifico bancario".

Indagini in corso della Polizia Locale per risalire all'autore o agli autori del furto di altri dieci alberelli. L'assessore Aprile, in un servizio pubblicato sulla nostra testata, aveva fatto sapere che sarebbero stati comunque nuovamente piantumati.