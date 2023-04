Carreggiata ristretta sulla Statale 89, lavori da oltre quattro mesi: "Percorrerla è pericoloso"

Gli automobilisti non ne possono più. E' forte il timore di essere coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 89 Garganica che collega Foggia a Manfredonia. "E' pericolosa e stretta su una corsia, basta un attimo di distrazione" scrive una donna che giorno e notte percorre quel tratto di strada; e lancia l'allarme anche nel caso in cui dovesse succedere qualcosa: "Un mezzo di soccorso non avrebbe modo di intervenire nel caso in cui dovesse intasarsi la circolazione".

"È la nuova Salerno-Reggio Calabria lavori che nn si sa quando inizieranno ma nel frattempo mette in pericolo la vita di tanti automobilisti che la percorrono" il commento di un altro cittadino al post pubblicato su Facebook da Generoso Rignanese, esponente del Partito Democratico e assessore di Monte Sant'Angelo, lancia l'allarme: "A fine novembre installano le barriere New-Jersey riducendo di fatto la carreggiata ad una corsia per senso di marcia. Sono passati oltre quattro mesi ed i lavori non sono iniziati. Da notare che sull'asfalto è cresciuta ?erba. I parlamentari del territorio ci passano? Cosa si aspetta la tragedia? Sono a conoscenza che quella strada è percorsa da migliaia di veicoli al giorno?"