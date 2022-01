Due tragedie nel Foggiano, colpiti da malore e morti: trovati senza vita in un terreno agricolo e sulla Statale 16

Un uomo colpito da un malore nelle campagne di Manfredonia in località Beccarini, un altro deceduto, per lo stesso motivo, mentre stava percorrendo la Statale 16 nei pressi di contrada Macchiavelli, in agro di Orta Nova, verosimilmente per raggiungere un'azienda agricola. E? il drammatico bilancio della giornata di ieri in provincia di Foggia.

Entrambi stranieri e tutti e due sulla cinquantina - il primo ucraino e l?altro romeno - sono stati trovati senza vita. La vittima di origini ucraine avrebbe avuto un malore mentre si trovava n un terreno agricolo. Ad allertare il 118 e i carabinieri, alcuni operai dell'Enel che stavano effettuando un intervento nelle vicinanze e che sarebbero stati attirati dal rumore di un falcia erba. Quando i soccorritori giunti da Zapponeta a bordo di un?ambulanza della Sanitaservice sono arrivati sul posto, non c?era più nulla da fare.

Sui luoghi delle tragedie sono intervenuti i carabinieri.