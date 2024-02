Tremiti, si sfalda e crolla in mare parte del muro perimetrale dell’abbazia-fortezza di San Nicola

Scricchiola e cede in mare parte del muro perimetrale dell’abbazia-fortezza dell'isola di San Nicola, nell'arcipelago delle Tremiti. A lanciare l'allarme è la Riserva Marina della Isole Tremiti che circoscrive il crollo: "Una voragine apertasi alcuni giorni fa subito interdetta e circoscritta ma che la dice tutta sullo stato di salute di tante aree del sito che pagano le conseguenze di mancata manutenzione e messa in sicurezza, ma anche dell’azione continua degli agenti meteo", spiegano.

"Per evitare questo lento decadimento non sono stati utili pregressi interventi con il maxi finanziamento del Ministero dei beni culturali mal utilizzato (20milioni di euro e 18 progetti su cui sono in corso indagini e verifiche), ma anche quelli recenti e attuali anch’essi inesistenti o inutili", lamentano dal gruppo. "In attesa che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia intervenga e dica la sua sul lento declino, lanciamo un appello affinché questo Tesoro architettonico, storico e culturale inizi a essere messo in salvo".

"San Nicola è un bene di tutti, per molto tempo abbandonato al suo destino e ora non si possono più lanciare proclami o disattendere le priorità. Non servono chiacchiere, balzelli di responsabilità o cacce alle streghe: l’Isola va 'curata' e salvata. Questi sono campanelli d’allarme, ecco perché rinviare ancora l'emergenza sarebbe come decretarne la morte", concludono.