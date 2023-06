Amaro risveglio per i residenti di via Bruno Buozzi: blatte ovunque, la denuncia

Lorenza Vargiu, esponente cerignolana dei Fratelli d'Italia, denuncia l'invasione di blatte in via Bruno Buozzi, una delle vie che conducono alla vicina Piazza Matteotti della città ofantina, dove giganteggia il teatro 'Saverio Mercadante'.

Secondo l'agente di commercio, uno dei motivi è dovuto alle disinfestazioni "assenti o tardive miste a condizioni igienico-sanitarie su cui converrebbe vigilare ed intervenire" evidenzia. Per quanto riguarda gli effetti, sottolinea come i residenti del quartiere stiano provando a liberarsi da soli degli insetti, per evitare che entrino in casa.

Vargiu conclude: "Stamattina tutta la zona è invasa: è così che che si sono svegliati i cittadini residenti in via Bruno Buozzi, con le blatte che sbucano da ogni dove, fogna e marciapiedi. Alla vigilia di un’estate che inizia con immondizia sparsa, non è di certo un buon segno per la nostra città, considerando che si annidano dove l’ambiente è umido e sporco. Non basta quindi pensare agli “eventi” in città. Serve che l’amministrazione provveda anche ad assicurare decoro a Cerignola, piena di sterpaglie e immondizia in ogni dove".,