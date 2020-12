Auto forza posto di blocco e nella fuga sperona la 'gazzella' dei carabinieri: ferito militare

Non si ferma al posto di blocco e ingaggia un pericoloso inseguimento con una 'gazzella' dei carabinieri. Nella fuga, l'auto - bloccata in via Almirante, alla periferia sud della città - ha più volte speronato il mezzo dei militari, provocando il ferimento di un carabiniere in servizio.

E', in breve, quanto accaduto intorno alle 17.30 di oggi, a Foggia. Al termine dell'inseguimento, i militari hanno bloccato l'auto, una Fiat che non risulterebbe, al momento, provento di furto; in corso gli accertamenti dei militari sull'auto e sugli occupanti. Sul posto, anche una ambulanza del 118, che ha trasportato il militare in ospedale per gli accertamenti del caso: l'operatore, infatti, è rimasto contuso ad una gamba, durante gli speronamenti dell'auto in fuga. Le sue condizioni non sarebbero gravi.