Incidenti stradali: Foggia la provincia pugliese con la più alta incidenza di mortalità

Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. In media, rispettivamente, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno.

Le statistiche provinciali, elaborate da Aci e Istat a completamento di quanto già elaborato a luglio, mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

Il ritorno alla normalità è evidente anche in Puglia, dove nel 2021 si sono verificati 9086 incidenti stradali (+25% rispetto al 2020 quando ce ne furono 7265). Anche il numero dei decessi è in linea con il dato dell’anno pre-pandemia: 203 sono le vittime registrate lo scorso anno, solo quattro in meno rispetto al 2019 e ben 43 in più (+26,8%) rispetto al 2020. Sfiora il +23% anche l’incremento percentuale dei feriti, passati dagli 11407 del 2020 ai 14021 dello scorso anno.

Per quel che concerne il tasso di mortalità, malgrado una discesa – rispetto alla media nazionale – del numero di vittime per 100mila abitanti, in 12 regioni il dato è superiore a quello nazionale. Tra queste c’è anche la Puglia, dove il tasso di mortalità (che nel 2020 era di 4,1) è salito a 5,2 (il nono dato più alto in Italia).

Incidenti in Puglia: il dato delle province

In tutte e sei le province pugliesi il numero dei sinistri registrati è cresciuto rispetto al 2020. Stesso discorso per i decessi, con l’unica eccezione rappresentata dalla Bat dove nel 2021 le vittime registrate sono state 15 (7 in meno rispetto all’anno precedente). Come valore assoluto la maglia nera dei decessi spetta alla provincia di Lecce dove sono morte 50 persone, due in più di Foggia e Bari. Numeri simili, invece, per Brindisi (20) e Taranto (22). Il discorso cambia analizzando l’incidenza percentuale delle vittime rispetto al numero complessivo dei sinistri. Nel 2021 nella provincia di Foggia sono morte 48 persone su 1160 incidenti registrati, ovvero il 4,14%; seguono Lecce (2,9%), Brindisi (2%), Bat (1,77%), Taranto (1,69%) e Bari (1,56%). Foggia e Lecce sono le uniche due province nelle quali l’incidenza supera la media regionale (2,23%).

Anche l’indice di mortalità (il numero di vittime per 100mila abitanti) vede la provincia di Foggia in cima alla classifica regionale con 8 vittime, seguita da Lecce (6,5), Brindisi (5,2), Taranto, Bat e Bari (3,9).

I dati nella provincia di Foggia

Circoscrivendo l’analisi alla sola Capitanata, nel 2021 gli incidenti registrati sono cresciuti del 29,1% (1160 vs 898), i decessi quasi del 30% (37 vs 48), mentre l’incremento dei feriti supera il 21%.

Restando sul dato delle vittime, San Severo è il comune dove gli incidenti hanno provocato più decessi, ben 11, tre in più rispetto al comune di Foggia. Sono 5 i decessi registrati nel comune di Cerignola, 3 in quello di Lucera, 4 a Manfredonia, 3 a San Nicandro Garganico, 2 a Ischitella e Vico del Gargano, uno nei comuni di Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Lesina, Monte Sant’Angelo, Orta Nova, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Stornara.

Tipo di strada e cause

La percentuale maggiore dei sinistri nel Foggiano riguarda le strade urbane (716) e quelle provinciali, regionali o statali fuori dall’abitato (325), dove si è registrato anche il numero maggiore di vittime (33). In autostrada sono 42 i sinistri accertati.

Quasi la metà degli incidenti mortali (47,5%) è stato causato dalla alta velocità, il 30% dalla guida distratta; il 5% da guida contromano e dal mancato rispetto della distanza di prudenza; il 7,5%, invece, dal mancato rispetto dei segnali stradali.

Delle 48 vittime nel Foggiano, 35 aveano meno di 65 anni. Oltre la metà del totale (27) avevano tra i 18 e i 54 anni.