Incidenti stradali, Luca Maggio chiede incontro urgente in Prefettura

“Sette incidenti mortali sulle strade di Capitanata nel solo mese di agosto, in un anno 48 morti e 1940 feriti. Senza mezzi termini, una strage! Sono dati che, ancora una volta, rimarcano la pericolosità e le scarse condizioni di sicurezza di una delle reti stradali più grandi d’Italia (oltre 3mila chilometri). In questa drammatica classifica, siamo, purtroppo, ai primissimi posti”. A dichiararlo, Luca Maggio, coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia.

“Siamo molto preoccupati per una situazione che, come organizzazione sindacale, stiamo segnalando da anni. Al di là della costernazione e del cordoglio per le vittime, siamo convinti che occorra intervenire tempestivamente e in maniera risolutiva non solo sotto il profilo della messa in sicurezza delle arterie dove si verificano più incidenti ma anche dell’incremento di controlli delle forze dell’ordine e della formazione e dell’orientamento dei più giovani” prosegue il coordinatore che conclude: “Per tutti questi motivi richiederemo un confronto urgente con la Prefettura”.