Paura in viale Ofanto: uomo travolto da un'auto

Attimi di paura questa mattina in viale Ofanto a Foggia, dove un uomo è stato investito in prossimità delle strisce pedonale dall'auto guidata da una donna, che si è fermata per prestare i primissimi soccorsi prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118, a bordo della quale, dopo esser stato immobilizzato dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in pronto soccorso.

Violentissimo l'impatto. Chi ha assistito alla scena ha temuto per le condizioni del malcapitato, atteso che era riverso a terra in una pozza di sangue. L'uomo presenta una ferita alla testa e qualche leggera contusione. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per i rilievi del sinistro, è intervenuta la polizia locale.