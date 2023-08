Rocambolesco incidente in viale Candelaro: quattro auto coinvolte e due feriti

E' di due feriti e quattro veicoli coinvolti, di cui una Fiat Panda parcheggiata a destra della sede stradale, il bilancio del rocambolesco incidente avvenuto questa mattina in viale Candelaro a Foggia, rispetto al quale sono in corso oltre che i rilievi della polizia locale, anche gli accertamenti per risalire alle cause del sinistro e alla proprietaria di una station wagon che dopo l'impatto avrebbe fatto perdere a piedi le proprie tracce. Semidistrutte due autovetture.

