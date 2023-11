Abbandonano auto non assicurata dopo l'incidente. I carabinieri trovano un veicolo rubato nelle vicinanze

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Manfredonia sull'Alfa Romeo 156, priva di assicurazione, trovata con evidenti danni da incidente, abbandonata sulla Sp 78 che da Borgo Mezzanone conduce a Macchia Rotonda. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e portato in un deposito giudiziario.

Contestualmente, grazie alla segnalazione di Giuseppe Marasco, ispettore ambientale territoriale Civilis, i militari dell'Arma hanno ritrovato anche una Citroen Berlingo rubata a Carapelle e nascosta in una masserie diroccata, non molto distante dall'Alfa Romeo 156. Per fortuna non era stata ancora cannibalizzata. Il veicolo è stato già riconsegnato al proprietario.