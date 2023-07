Terribile incidente stradale tra San Severo e Castelnuovo della Daunia

E’ di almeno tre feriti l’incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi 27 luglio sulla strada provinciale che collega Castelnuovo della Daunia a San Severo, in prossimità di un incrocio. Nel sinistro sono stati coinvolti una Jaguar e un Fiat Ducato.

Oltre alle ambulanze del 118 di Torremaggiore, San Severo e Castelnuovo della Daunia, sul posto è atterrato l’elisoccorso. Tuttavia, per accelerare le operazioni di soccorso, il ferito più grave, un uomo, è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, a bordo di un’ambulanza sulla quale è salito anche l’infermiere rianimatore dell’elisoccorso.

Non si conoscono al momento le sue condizioni.