Ciclista investito: avviate le procedure tecniche per stabilire la morte cerebrale di Gianluca

Sono state avviate questa mattina le procedure tecniche per stabilire la morte cerebrale di Gianluca Ritrovato, fisioterapista 49enne del Don Uva e padre di due bambini, investito il 4 luglio mentre percorreva in bici il cavalcaferrovia di via Manfredonia, da una Kia guidata da una donna.,

L'uomo si trova in Rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stato trasportato d'urgenza e ricoverato per una grave ferita alla testa, riportata nella caduta. Anche la conducente dell'auto era stata trasportata in ambulanza in stato di choc. "E' in coma irreversibile" fanno sapere.

I rilievi del sinistro erano stati affidati alla Polizia Locale. L'ennesima notizia della morte del professionista, circolata in queste ore ma non ufficiale, ha lasciato tutti sgomenti. Ci sono ancora tantissimi foggiani stretti in preghiera affinché la vittima si riprenda. Se nelle 12 ore previste, non ci saranno stimoli, verrà decretata la morte del 49enne.

Prima di decretarne il decesso, verranno espiantati gli organi, come da consenso della moglie.