Auto investe pedone in via Natola

Attimi di paura questa mattina in via Mario Natola, incrocio via Silvio Pellico, dove un uomo sulla cinquantina è stato investito da una utilitaria, il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare I dovuti soccorsi. Nell'impatto con il veicolo, il pedone ha riportato una ferita alla testa con perdita di sangue. Trasportato in pronto soccorso da ambulanza del 118, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. La Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi dell'incidente, sta ricostruendo l'esatta dinamica