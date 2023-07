Incendio sul Gargano: chiuso tratto della Statale 693 'dei Laghi di Lesina e Varano'

A causa di un incendio è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 693 'dei Laghi di Lesina e Varano' in entrambe le direzioni, a Cagnano Varano. Il traffico è deviato sulla Statale 89. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.