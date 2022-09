Violento frontale all'uscita del casello autostradale di Foggia

Violento frontale nei pressi del casello autostradale di Foggia. Per cause ancora da accertare, un'auto in uscita dal casello avrebbe perso aderenza in curva, impattando frontalmente un mezzo che proveniva nell'opposto senso di marcia. L'impatto è stato inevitabile: per fortuna non si registrano gravi conseguenze per i coinvolti. I due conducenti, più un passeggero, sono stati visitati e medicati sul posto da un'ambulanza del 118: benchè visibilmente scossi, non hanno riportato ferite preoccupanti.