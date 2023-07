Il racconto struggente di Tony, l'ultimo messaggio 20 minuti prima della tragedia: "Prendo Ila e vengo da te"

“Sarebbe dovuto essere un weekend di mare da vivere in compagnia e in divertimento”. Inizia così, con tanta tristezza e amarezza il messaggio di Tony, un amico di Ilaria e Nicola, i due giovani morti ieri nell’incidente sulla Tangenziale di Foggia 673. Tony ieri li stava aspettando per andare al mare.

“Tutto organizzato – si legge nel messaggio pubblicato sui social – e aspettavo solo voi due che mi sareste dovuti venire a prendere. Dico direste perché non è andata così. Chi l’avrebbe mai detto che in 20 minuti sarebbero cambiate le cose. ‘Tony preparati che prendo Ila e vengo da te’ le tue ultime parole Nico 20 minuti prima di lasciarci”.

Due amici, ma soprattutto due anime gentili: “un ragazzo d’oro, educato e sempre disponibile” lui, “ragazza favolosa e soprattutto solare con tutti” lei. “Il detto dice di amore si nasce e di amore si muore – conclude il messaggio – ma il vostro amore non morirà perché il vostro amore durerà per sempre. Come durerà per sempre l’amore che io provo per voi”.

E un pensiero ad Ilaria e alla sua famiglia è arrivato anche dalla associazione sportiva Acsd Pentotary di Foggia dove la ragazza andava a fare attività natatoria. L’incidente ha sconvolto l’intera Capitanata. Ilaria e Nicola avevano solo 19 anni e si erano appena diplomati, lei allo scientifico Marconi e lui all’Itc Altamura. Ieri mattina volevano andare al mare a Marina di Lesina insieme ad un gruppo di amici.

“Fate buon viaggio vite mie – ha scritto Tony – e sappiate che, anche se distanti, Tony vi aspetterà sempre perché voi siete e sarete sempre parte di me. Vi amo tanto angeli miei”.