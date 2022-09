Rissa sfiorata dopo un violento incidente stradale

Grave incidente stradale a Cerignola dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due auto, ovvero una Fiat Punto e una Audi. A seguito dell’urto, quest’ultima ha terminato la corsa contro una recinzione.

Il fatto è successo intorno alle 13, alla periferia della città: due persone sono rimaste ferite, una è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e gli agenti della polizia locale (che si occuperanno dei rilievi del caso) e i carabinieri.

Attimi di panico sono stati registrati dopo l’impatto: durante la constatazione del sinistro, infatti, si sarebbero scaldati gli animi di alcuni presenti (familiari di uno dei coinvolti) al punto da sfiorare la rissa. L'accaduto è all'attenzione delle forze di polizia.